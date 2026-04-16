Компания Nissan поделилась первыми изображениями двух новых концепт-каров, которые будут представлены на Пекинском автосалоне в конце апреля.

Первый кроссовер выполнен в актуальной стилистике бренда, что подчеркивается его силуэтом и деталями светотехники.

Второй прототип представляет собой футуристичный внедорожник. Он оснащен дополнительными световыми приборами на капоте и крыше, экспедиционным багажником и массивным передним бампером.

Оба концепт-кара, по предварительным данным, будут оснащены либо электрическими, либо последовательно-гибридными силовыми установками и в последующем, по заверению пресс-службы бренда, станут полноценными моделями.

Как сообщает портал Autohome, помимо концептов, Nissan представит на Пекинском автосалоне кроссовер NX8. Уже объявлены цены на эту модель: они варьируются от 159 900 до 209 900 юаней (от 1,76 до 2,3 миллиона рублей).

За пределами Китая Nissan также готовит ряд новинок, о чем ранее писала "РГ".