Назван лучший китайский автомобиль в России

Стали известны итоги четвертого ежегодного голосования, в ходе которого определяется лучший в России китайский автомобиль года. Опрос среди пятидесяти популярных журналистов и блогеров проводился сетевым изданием «Китайские автомобили».

Победителем стал кроссовер Geely Monjaro. Эту модель упомянул в анкетах 21 участник из 50. Шесть опрошенных экспертов отдали ей первую строчку, а еще 15 включили в свой топ-5. В итоге машина набрала 33 балла и значительно оторвалась от конкурентов.

За второе место развернулась напряженная борьба между Tank 300 и Jetour T2. Кроссовер поставили на первое место четыре человека, внедорожник — три. Однако общее число упоминаний в опросных листах оказалось в пользу Tank 300: 15 против 12. Четвертым стал новичок российского рынка — электромобиль Avatr 12 с 15 баллами. На пятом месте оказался гибридный Exeed Exlantix ET, набравший 12 очков. Каждый пятый участник голосования указал его в своей анкете.

В десятку также вошли Haval H9 и Voyah Free (у каждой модели по десять баллов), Belgee X50 и Haval Jolion (поделили 8-е и 9-е место с 9 очками). Замыкает топ-10 лучших китайских автомобилей в России GAC GS8 (также 9 баллов).

Методика опроса неизменна. Участникам рассылаются анкеты со списком всех официально представленных в России китайских автомобилей. Каждый респондент может выбрать от одной до пяти лучших, на его взгляд, моделей. После анализа всех анкет и подсчета выставленных баллов составляется итоговый рейтинг.

Ранее стало известно, что россияне пока не проявили большого интереса к новым автомобилям «Москвич» под индексом «М». За неполный месяц в стране была реализована 101 единица модели «М70» и 71 версии «М90».