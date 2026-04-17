Автопарк потерял дорогие авто из-за фальшивых помощников Джастина Бибера

Компания по прокату автомобилей из Ньюпорт-Бич заявила, что четыре её компактных багги Moke стоимостью более 200 тыс. долларов (примерно 15,3 млн рублей) исчезли в результате тщательно спланированной аферы, связанной с поп-звездой Джастином Бибером. Об этом сообщает New York Post.

© Motor.ru

По данным издания, неизвестный, представившийся «Аленом», арендовал четыре компактных багги Moke. Мужчина убедил владельцев, что автомобили необходимы для перевозки Джастина Бибера на фестивале Coachella.

Машины доставили в город Палм-Дезерт, но обещанный депозит в 20 тыс. долларов (примерно 1,5 млн рублей) так и не поступил. Мошенники уверяли, что перевод придёт на следующий день. Позже данные GPS показали, что багги движутся к границе США и Мексики, после чего их сигналы полностью пропали. Владельцы полагают, что автомобили уже переоборудованы и находятся в Мексике.

Совладелица компании назвала произошедшее «очень профессиональным, хорошо продуманным ограблением». По её словам, злоумышленники использовали поддельный веб-сайт, а эвакуатор был подготовлен заранее. Правоохранители не исключают связи с мексиканским картелем, хотя официального подтверждения этому нет. Расследование продолжается.