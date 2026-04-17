Автопарк потерял дорогие авто из-за фальшивых помощников Джастина Бибера

Автопарк потерял дорогие автомобили из-за фальшивых помощников Джастина Бибера
Компания по прокату автомобилей из Ньюпорт-Бич заявила, что четыре её компактных багги Moke стоимостью более 200 тыс. долларов (примерно 15,3 млн рублей) исчезли в результате тщательно спланированной аферы, связанной с поп-звездой Джастином Бибером. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, неизвестный, представившийся «Аленом», арендовал четыре компактных багги Moke. Мужчина убедил владельцев, что автомобили необходимы для перевозки Джастина Бибера на фестивале Coachella.
Машины доставили в город Палм-Дезерт, но обещанный депозит в 20 тыс. долларов (примерно 1,5 млн рублей) так и не поступил. Мошенники уверяли, что перевод придёт на следующий день. Позже данные GPS показали, что багги движутся к границе США и Мексики, после чего их сигналы полностью пропали. Владельцы полагают, что автомобили уже переоборудованы и находятся в Мексике.
Совладелица компании назвала произошедшее «очень профессиональным, хорошо продуманным ограблением». По её словам, злоумышленники использовали поддельный веб-сайт, а эвакуатор был подготовлен заранее. Правоохранители не исключают связи с мексиканским картелем, хотя официального подтверждения этому нет. Расследование продолжается.