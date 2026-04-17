Редкий номерной ЗИЛ-115 выставили на продажу

На одном из популярных площадок для коллекционеров появилась редкая находка - ранний вариант масштабной копии лимузина ЗИЛ-115 версии A42 со стационарной антенной.

Мини-копии автомобилей, выпускавшиеся до 1987 года, имели на днищах каталожные номера-артикулы, что делает их особенно ценными для ценителей.

Производство этих масштабных моделей осуществлялось на Саратовском предприятии "Тантал", которое специализировалось на выпуске копий практически всех советских автомобилей.

Сам по себе ЗИЛ-115 - это седан представительского класса, который собирал завод имени Лихачева с 1971 по 1983 год. Позже ему на смену пришел ЗИЛ-4104.

По данным портала Motor.ru, самые дорогие и ценные модели в масштабе 1:43 - это правительственные лимузины марки ЗИЛ.