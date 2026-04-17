Honda протестировала систему обнаружения дефектов дорог

Автомобильные сенсоры, обычно применяемые для систем помощи водителю, теперь могут выявлять дефекты дорожного покрытия, как показал недавний пилотный проект в штате Огайо. Honda совместно с Департаментом транспорта этого штата завершила тестирование системы, которая использует камеры и лидары из стандартных комплексов ADAS, установленных на автомобилях, для анализа состояния дорог. В ходе проекта было проанализировано приблизительно 3 тысячи миль, а система Proactive Roadway Maintenance System успешно обнаруживала ямы, повреждения ограждений, отсутствие дорожных знаков и другие проблемы, демонстрируя точность 89% для ям и 93% для повреждений ограждений. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Данные, собранные сенсорами, обрабатывались с помощью искусственного интеллекта и автоматически передавались в систему управления дорожных служб, что позволяло формировать заявки на ремонт с учётом приоритетности. В проекте также участвовали организации DriveOhio, компании i-Probe и Parsons, а также Университет Цинциннати, что подчёркивает его комплексный характер. По оценкам Honda, внедрение этой технологии может привести к ежегодной экономии более 4,5 миллионов долларов, что делает её экономически выгодным решением.

Такие инновации способны стать ключевым элементом современных транспортных стратегий, повышая безопасность и эффективность дорожной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что использование уже существующих автомобильных технологий для мониторинга дорог открывает новые возможности для проактивного обслуживания, снижая затраты и улучшая условия для водителей. Это демонстрирует, как автомобильная промышленность может вносить вклад в развитие умных городов и устойчивых транспортных систем.