Pininfarina представит гиперкар Battista и новый концепт JAS Tensei

На Миланской неделе дизайна 2026 года, которая пройдет с 20 по 26 апреля, компания Pininfarina представит экспозицию, посвященную десятилетию открытых автомобильных салонов. Вниманию посетителей будут предложены как классические разработки, так и новейшие концепции, отражающие эволюцию дизайнерской мысли в автомобилестроении. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Среди ключевых экспонатов выделяется электрический гиперкар Battista Nino Farina, мощность которого достигает 1900 лошадиных сил. Рядом с ним займет место концепт Honda HP-X 1984 года, оказавший значительное влияние на формирование облика модели NSX. Эти автомобили символизируют связь между историческими достижениями и современными технологическими решениями.

Особый интерес представляет проект JAS Tensei, который будет показан в виде масштабной модели. Эта первая дорожная модель от JAS Motorsport ориентирована на высокую производительность и выполнена полностью из углепластика. В основе конструкции лежит платформа Honda NSX 1990-х годов, что позволяет объединить гоночные технологии с актуальными дизайнерскими подходами.

Помимо автомобильной тематики, Pininfarina продемонстрирует дизайнерскую мебель, созданную в партнерстве с брендом Reflex в районе Brera. Эти проекты дополняют автомобильную экспозицию, подчеркивая, как наследие и инновации взаимодействуют в различных сферах дизайна. Выставка в целом служит наглядной иллюстрацией непрерывного развития технологий и эстетики в индустрии.