В РФ по параллельному импорту можно купить Mitsubishi Pajero Sport

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, ранее официально продававшийся в России, теперь представлен на нашем рынке исключительно по параллельному импорту. На выбор доступны как автомобили из наличия, так и машины из ближайших поставок.

© Российская Газета

Минимальная стоимость японского SUV начинается от 3 400 000 рублей. Ровно столько за машину просит частный продавец из Костромы. За эти деньги покупатель получит полноприводный семиместный внедорожник в базовой комплектации, включая 16-дюймовые литые диски, светодиодную головную оптику, тканевую отделку интерьера, мультируль с кожаным ободом, климат-контроль, круиз-контроль и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Под капотом - 2,5-литровый дизель на 136 л.с. Этот двигатель является дефорсированной версией мотора 4D56. Хотя он не отличается особой прытью, его легко привезти по льготному утильсбору. ДВС работает в паре с классическим шестиступенчатым "автоматом".

В Благовещенске аналогичный экземпляр можно заказать за 3 965 000 рублей, в Казани - за 4 148 000 рублей, а во Владивостоке - за 4 430 000 рублей.

Помимо базовой версии, в продаже есть автомобили с более современным 181-сильным дизельным двигателем MIVEC объемом 2,4 литра. Этот агрегат оснащен цепным приводом ГРМ и сочетается с восьмиступенчатым "автоматом" Aisin.

По данным портала "Автоновости дня", версия с 181-сильным мотором кратно дороже. В Якутске такой внедорожник можно заказать за 3 950 000 рублей, а в Екатеринбурге - за 4 885 000 рублей.

Крупные дилеры также предлагают подобные варианты из наличия. Так, в Нижнем Новгороде пара таких экземпляров продается по 6 199 000 рублей, а в Москве минимальная цена составляет 6 750 000 рублей.

