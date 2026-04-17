Hyundai зарегистрировал два новых товарных знака в России

Южнокорейский автоконцерн Hyundai, покинувший Россию в 2022 году, зарегистрировал в Роспатенте два новых товарных знака — H35City и Hyundai truck & bus. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, обе заявки были одобрены в начале апреля 2026 года и продолжат действовать до июля 2034 года. Оба бренда относятся к 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает грузовой и пассажирский транспорт — фургоны, автобусы, грузовики, а также запчасти и двигатели к ним.

Регистрация товарных знаков не означает, что компания собирается вернуться на российский рынок. По словам главы Роспатента Юрия Зубова, иностранные фирмы оформляют патенты для защиты от подделок своей продукции и репутационного ущерба из-за продажи контрафакта.

Еще год назад корейская газета The Korea Times писала, что Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок только после урегулирования конфликта на Украине и снятия западных санкций. До 2022 года у концерна был сборочный завод в Санкт-Петербурге, после ухода компании он был заморожен, а владелец отказался его выкупать.

