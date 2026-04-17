Назревает новый альянс: Chery и Nissan ведут переговоры о совместной сборке авто

Китайский автоконцерн Chery ведет переговоры с японской компанией Nissan о возможности производства автомобилей на заводе в британском Сандерленде. Об этом сообщает The Financial Times.

Завод Nissan в Сандерленде, некогда работавший лишь на 30% мощности, сегодня загружен примерно на 50%. Предприятие обеспечивает работой около 6 тысяч сотрудников напрямую и еще 30 тысяч - через цепочки поставок.

Улучшение показателей производства стало возможным благодаря запуску производства электромобиля Leaf, а в 2027 году здесь также начнется выпуск электрической версии Juke. Однако будущее завода под вопросом: Nissan предупредил, что свернет производство, если Великобритания не присоединится к инициативе "Made in Europe".

Chery, стремясь расширить свое присутствие в Европе, предпочитает партнерства с автопроизводителями, экономя на строительстве собственных заводов.

Одним из ярких примеров успеха марки в Великобритании стал кроссовер Jaecoo 7, который в марте оказался самым продаваемым автомобилем страны, опередив Ford Puma, Nissan Qashqai и Kia Sportage.

Ранее концерн из Поднебесной представил коллаборацию с британским концерном Jaguar Land Rover - новый бренд Freelander, под которым будут выпускать гибридный кроссовер на совместном предприятии Chery и JLR в Китае.