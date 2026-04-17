SpaceX купила 1279 Cybertruck, чтобы улучшить показатели продаж модели

Компания SpaceX приобрела 1279 пикапов Tesla Cybertruck в четвертом квартале 2025 года, что составило около 18% от объема всех зарегистрированных экземпляров модели в США за этот период. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на данные S&P Global Mobility.

Всего за квартал в стране было зарегистрировано 7071 Cybertruck, при этом еще 60 автомобилей приобрели другие компании, связанные с Илоном Маском, включая xAI, The Boring Company и Neuralink. Таким образом, на структуры, контролируемые Маском, пришлось около 19% всех регистраций модели.

По оценкам, такие закупки принесли Tesla более $100 млн выручки. Без этих внутренних сделок, как отмечается, продажи Cybertruck могли бы сократиться на 51% в годовом выражении.

Дополнительные данные показывают, что в январе 2026 года компании Маска приобрели еще 158 Cybertruck, а в феврале – 67. При этом реальный уровень спроса без учета этих закупок оценивается примерно в 20 тысяч автомобилей в год, что значительно ниже ранее заявленных прогнозов Tesla в 250 тысяч единиц.

Аналитики указывают на снижение интереса к модели на фоне конкуренции и проблем с продажами. По словам представителя AutoForecast Solutions Сэма Фиорани, компания сталкивается с нехваткой покупателей для Cybertruck.

В феврале Tesla снизила цену на версию с полным приводом до $60 тыс., а также удешевила топовую модификацию, рассчитывая стимулировать спрос. Ожидается, что второй квартал 2026 года станет ключевым для оценки реального интереса покупателей к модели без поддержки со стороны аффилированных компаний.

