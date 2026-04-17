В РФ прошла премьера 7-местного KGM Rexton: продажи уже стартовали
Южнокорейский автопроизводитель KGM представил новую версию своего флагмана - рамный внедорожник Rexton, теперь в семиместном исполнении, и объявил о начале продаж.
Автомобиль, впервые представленный в феврале прошлого года, получил ряд обновлений специально для российского рынка.
Теперь внедорожник доступен в трех вариантах исполнения: "Оптимум 4Х4", "Премьер 4Х4" и "Экстра 4Х4".
Одним из главных новшеств стал третий ряд сидений, оснащенный трехточечными ремнями безопасности и подголовниками. Для комфортного путешествия предусмотрены отдельные воздуховоды кондиционера и люк в крыше.
Под капотом Rexton скрывается 225-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 2 литра. КПП - автоматическая шестиступенчатая. Привод - полный.
