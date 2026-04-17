Porsche тестирует прототип нового 911 GT4 Challenge

Новый спортивный автомобиль Porsche 911 GT4 Challenge, который уже активно проходит испытания на европейских трассах, включая Нюрбургринг и Спа, демонстрирует продвинутую стадию разработки. Фотошпионам удалось запечатлеть прототип с минимальной маскировкой, внешне похожий на текущий 911 GT3, но с заметными отличиями: изменённым задним антикрылом, переработанной выхлопной системой, креплениями для быстрой разборки кузова и элементами, характерными для гоночных версий. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Модель ожидается как замена Cayman GT4 в гоночной линейке, что связано с переходом Cayman и Boxster на электрическую платформу, поэтому Porsche переносит формат GT4 в семейство 911. Это позволит бренду сохранить доступный вход в автоспорт. Сначала планируется выпуск трековой версии Challenge, а затем дорожной модификации 911 GT4 для омологации.

Новинка займёт нишу между стандартными версиями и более мощными GT3, подчёркивая интерес Porsche к классическим ДВС-моделям на фоне электрификации. Этот шаг отражает адаптацию компании к новой реальности без отказа от традиций, сохраняя баланс между технологиями и эмоциями для энтузиастов.