Представлен седан Geely Galaxy Starshine 7: недорого, богато, есть полный привод

Компания Geely открыла прием заказов на новую гибридную четырехдверку. Модель доступна с передним или полным приводом. У нее внушительный список оборудования и довольно привлекательные цены.

Первые фирменные изображения подзаряжаемого гибридного седана Galaxy Starshine 7 компания Geely опубликовала в середине марта, в конце того же месяца появились дополнительные картинки и свежие подробности. Теперь в Китае провели полноценную презентацию, раскрыли комплектации и предварительные цены и начали принимать заявки.

Внешность Geely Galaxy Starshine 7 выполнена в стиле младшего гибрида Galaxy Starshine 6 и его чисто бензиновой версии, которая на родине представлена в качестве Emgrand пятой генерации. Но у «семерки» все же свой дизайн экстерьера. Модель получила оригинальные радиаторную решетку, бамперы и задние фонари, в фарах – другая светодиодная начинка. Окантовка решетки имеет подсветку, причем она идет уже в базе.

Объявлено, что в основе седана лежит платформа GEA Evo. Длина Geely Galaxy Starshine 7 равна 4958 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм. Колесная база в зависимости от модификации – 2845 или 2852 мм. Для сравнения, длина Galaxy Starshine 6 – 4806 мм, расстояние между осями – 2756 мм. Показатели Geely Emgrand нового поколения – 4815 и 2755 мм соответственно. Объем багажника нового Galaxy Starshine 7 составляет 541 литр.

В салоне – виртуальная приборка под козырьком и отдельно стоящий планшет мультимедийной системы. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto 2. В верхней части двухэтажного центрального тоннеля расположены площадка для беспроводной зарядки, дублирующая настройки мультимедиа «хрустальная» шайба и несколько физических кнопок. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. За доплату поверх передней панели может быть установлен глазастый кубик – это ассистент Eva, который способен поворачиваться к водителю или пассажиру и менять «выражение лица».

Сейчас Geely Galaxy Starshine 7 доступен в четырех версиях, три из них – переднеприводные. Топовый же вариант получил полный привод, и именно у этой версии колесная база чуть больше, чем у остальных. Силовая установка всех исполнений включает бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5 (111,5 л.с.) и расположенный на передней оси электромотор мощностью 190 л.с. У полноприводного седана на задней оси установлен дополнительный электродвигатель мощностью 122 л.с.

Суммарная отдача системы переднеприводного Galaxy Starshine 7 – 302 л.с. и 376 Нм, полноприводного – 424 л.с. и 526 Нм. Все версии имеют батарею емкостью 28,3 кВт*ч. Только на электротяге переднеприводная четырехдверка проедет 230 км по циклу CLTC, полноприводная – 220 км. С 0 до 100 км/ч переднеприводный Geely Galaxy Starshine 7 разгоняется за 7,8 секунды, полноприводный – за 5,4 секунды. Максимальная скорость – 185 и 190 км/ч соответственно.

В списке оборудования самого дешевого седана значатся: 18-дюймовые диски, упомянутые выше виртуальная приборка (10,2 дюйма) и мультимедиа с планшетом диагональю 14,6 дюйма, камеры кругового обзора, круиз-контроль. В следующей по старшинству комплектации появляются панорамный люк, обогрев руля, подогрев и вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка, аудиосистема с 16 динамиками, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Предтоповая версия – это 19-дюймовые диски, центральный экран на 15,4 дюйма, проекционный дисплей и расширенный комплекс водительских ассистентов. Полноприводный седан вдобавок имеет систему бесконтактного открывания багажника (с функцией «запоминания высоты»), массажер передних кресел, память настроек водительского сиденья. Опционально для топ-версии предусмотрены вентиляция, подогрев и массажер задних кресел. А еще на старте продаж у всех исполнений есть адаптивная подвеска.

Сейчас за переднеприводный гибрид Geely Galaxy Starshine 7 просят 112 800 – 128 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,26 млн – 1,44 млн рублей по текущему курсу. Полноприводный седан оценили в 142 800 юаней (около 1,6 млн рублей). Раз цены пока предварительные, то после запуска «живых» продаж цены реальные наверняка окажутся чуть ниже.