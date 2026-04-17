Новый Avatr 12 может выйти в Европе с конкурентной ценой

В премиальном сегменте электромобилей появился новый сильный игрок — обновлённый седан Avatr 12 от китайского бренда, входящего в структуру Changan. Модель выделяется не только передовыми технологиями, но и привлекательной ценовой политикой, что может изменить расстановку сил на европейском рынке. Автомобиль предлагает внушительные габариты: длина превышает 5 метров, а колесная база составляет более 3 метров, что гарантирует просторный и комфортный салон. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Avatr

Технические характеристики Avatr 12 впечатляют разнообразием. Производитель предлагает несколько вариантов: версия с увеличенным запасом хода способна преодолеть до 1260 км, а полностью электрическая модификация — до 735 км. Топовые исполнения развивают мощность до 955 лошадиных сил, что ставит седан в ряд мощнейших автомобилей на рынке.

Интерьер выполнен в премиальном стиле и оснащён двумя крупными панелями: центральным экраном на 15,6 дюйма и широкоформатным дисплеем на 35,4 дюйма. Отдельного внимания заслуживает богатое оснащение, включающее три LiDAR, камеры, радары и современные системы помощи водителю.

Модель также получила 800-вольтовую архитектуру, позволяющую заряжать батарею с 30 до 80% всего за 10 минут. Цена начинается от 36 800 евро за базовую версию, что значительно ниже многих конкурентов и делает Avatr 12 серьёзным претендентом на успех в Европе.