Ford Mustang GTD Competition установил рекорд на Нюрбургринге

В мире американских суперкаров произошло знаковое событие: Ford Mustang GTD Competition установил новый рекорд на легендарной трассе Нюрбургринг, показав время 6:40.835, что на 11 секунд быстрее предыдущего достижения этой же модели и на 8 секунд опережает результат Corvette ZR1X, вернув Ford лидерство среди серийных автомобилей из США на «Северной петле».

Этот успех стал возможен благодаря серьёзным доработкам: версия Competition получила усовершенствованный 5,2-литровый компрессорный V8, мощность которого превышает стандартные 815 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль стал легче за счёт использования магниевых дисков, карбоновых сидений и облегчённых компонентов подвески, что в сочетании с дополнительными аэродинамическими элементами и новыми шинами обеспечило улучшенное сцепление и прижимную силу.

Ford планирует выпустить ограниченную серию дорожных версий Mustang GTD Competition с аналогичными модификациями, которые будут продаваться в строго ограниченном количестве и, вероятно, окажутся заметно дороже базовой модели стоимостью около 327 000 долларов. Это решение подчёркивает стремление компании предложить эксклюзивные продукты для энтузиастов.

Нюрбургринг продолжает оставаться ареной технологического соперничества между Ford и Chevrolet, где новый рекорд Mustang GTD демонстрирует, что гонка за лидерство не утихает, а разрыв между американскими суперкарами становится всё более минимальным и принципиальным, что стимулирует дальнейшие инновации в этой области.