Новый Mercedes-Benz C-Class: раскрыты дата премьеры и дизайн интерьера

Уже 20 апреля компания Mercedes-Benz представит полностью новый электрический C-Class, который не заменит одноимённую «углеводородную» модель текущего поколения W206/S206, а будет продаваться параллельно с ней. Сегодня раскрыт дизайн интерьера электрического C-класса и, как выяснилось, ничего нового мы здесь не увидим — только шаблонные решения, уже обкатанные на других моделях.

С места водителя электрический Mercedes-Benz C-Class выглядит практически так же, как представленный в сентябре прошлого года электрический кроссовер Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, разница есть только в мелких деталях, даже дверные карты у двух модели идентичные до уровня карманов, которые всё-таки разные по форме. Столь жёсткая унификация позволяет компании Mercedes-Benz сэкономить немало денежек при разработке новых моделей, но, конечно, далеко не всем клиентам нравится такой «копипаст».

Электрический Mercedes-Benz C-Class построен на той же модульной платформе MB.EA с 800-вольтовой электрической архитектурой, что и Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, поэтому и унификация по технике будет максимальной. Откровений в дизайне экстерьера тоже можно не ждать — по тизеру всё ясно: тот же светящийся «пятак» на передке, что у электрического GLC, те же звёзды в фарах. Тех, кому хочется больше деталей прямо сейчас, приглашаем посмотреть рендеры от нашего художника Никиты Чуйко.

Обратите внимание, что впервые на С-классе появятся окошки в задних стойках, что стилистически сблизит его с младшим седаном CLA третьего поколения. Напомним, что «третий» CLA получился настолько крупным, что превзошёл по ключевым размерам Mercedes-Benz C-класса третьего поколения (W204). Электрический C-Class в свою очередь тоже обещает невиданный прежде простор, то есть существенно превзойдёт топливный C-Class поколения W206/S206, который выпускается с 2021 года и в этом году переживёт рестайлинг.

На опубликованных сегодня фотографиях салона электрического C-класса показан дорогой вариант с бесшовным 39,1-дюймовым табло MBUX Hyperscreen, но у версий попроще будет табло попроще — MBUX Superscreen с раздельными экранами. Стеклянную крышу Sky Control, способную менять степень прозрачности и зажигать искусственные звёзды (их имитируют 162 светодиода) мы уже видели на электрическом GLC. Хотелось бы хоть один сюрприз, но пока ничего его не предвещает…

Все подробности об электрическом С-классе читайте на нашем сайте 20 апреля. Его главным конкурентом на рынке будет дебютировавший в прошлом месяце BMW i3 нового поколения.