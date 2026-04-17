Nissan Xterra вернется в 2028 году с ценой ниже $40 000

Nissan планирует возродить внедорожник Xterra, который после 13-летнего отсутствия появится в 2028 году с ценой менее $40 000, что делает его доступнее, чем Toyota 4Runner и Ford Bronco, и возвращает бренд в массовый сегмент. По заявлению главы Nissan Americas Кристиана Мюнера, эта модель станет символом пересмотра стратегии компании, предлагая более доступное решение на фоне роста средней цены автомобилей в США до $48 000. Концепция нового Xterra основана на принципе «всё необходимое — и ничего лишнего», что подразумевает отказ от избыточных технологий и дорогих опций для снижения стоимости и привлечения покупателей. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Ожидается, что модель сохранит классическую рамную конструкцию, ориентированную на бездорожье, и будет оснащена двигателем V6, с возможностью гибридной версии. Мощность составит от 280 до 350 л.с., что позволит конкурировать с ключевыми моделями сегмента, а производство планируется наладить в США, вероятно, на заводе в Миссисипи. Возвращение Xterra является частью более широкой стратегии обновления линейки, где платформа может лечь в основу нескольких моделей, включая внедорожники, пикапы и премиальные версии под брендом Infiniti.

Новый Xterra может стать поворотной точкой для Nissan, так как в условиях роста цен ставка на простоту и доступность выглядит стратегически важной для восстановления продаж и доверия клиентов. Это решение отражает стремление компании вернуться к массовому рынку, предлагая функциональные решения без излишеств. Таким образом, модель не только конкурирует с популярными внедорожниками, но и укрепляет позиции бренда в сложных экономических условиях.