Mitsubishi расширяет суббренд Raider на внедорожники Outlander и новый Pajero

Компания Mitsubishi планирует развивать суббренд Raider, который изначально был представлен на пикапе Triton, расширив его на внедорожники, такие как Outlander и ожидаемое новое поколение Pajero. Этот шаг основан на внедорожном наследии бренда и его раллийной истории, превращая Raider в отдельную линейку моделей с улучшенными характеристиками для активного использования. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Новый Pajero, который скоро появится, считается одним из первых кандидатов для этой линейки, а Outlander, ориентированный на семейную аудиторию, также может получить внедорожные версии. Эти модели могут быть оснащены доработанной подвеской, новыми колёсами, защитой днища и обновлениями в дизайне экстерьера и интерьера, что повысит их проходимость без перехода в премиальный сегмент.

Такие версии нацелены на покупателей, ценящих внедорожные возможности по доступной цене, что позволит Mitsubishi конкурировать с моделями вроде Nissan Patrol Warrior. Для Outlander возможна отдельная адаптация существующих внедорожных версий для рынка США, подчёркивая гибкость стратегии.

Расширение суббренда Raider демонстрирует возвращение Mitsubishi к своей ключевой экспертизе в области внедорожников, что может усилить бренд и привлечь новую аудиторию в условиях растущей популярности SUV. Этот подход позволяет компании предложить более доступные альтернативы, сохраняя при этом акцент на активном образе жизни.