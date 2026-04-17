Kia отзывает свыше 141 000 минивэнов Carnival

Компания Kia инициировала масштабную кампанию по отзыву свыше 141 000 минивэнов Carnival, выпущенных с 2022 по 2026 годы для американского рынка. Причиной стали потенциальные утечки топлива в соединениях магистралей, способные вызывать запах бензина и создавать риски безопасности. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Расследование выявило, что проблема кроется в недостаточно затянутых гайках на стыке топливной трубки высокого давления и рампы впрыска, что обусловлено нестабильной смазкой резьбы в процессе сборки. С 2021 года зафиксировано более 250 случаев дефекта, но возгораний или травм не произошло. Дилеры получили указания проверить магистрали на наличие утечек и при необходимости бесплатно заменить узел, а в остальных случаях просто затянуть соединения по обновлённым стандартам.

Kia уже скорректировала требования к моменту затяжки в 2024 году, однако часть автомобилей всё же оказалась затронута отзывом. Этот инцидент подчёркивает, как незначительные производственные нюансы могут привести к обширным мерам, что особенно важно в условиях жёсткой конкуренции на рынке минивэнов. Carnival, стартующий с цены $37 390, остаётся ключевой моделью бренда в США, успешно соперничая с Honda Odyssey, Toyota Sienna и Chrysler Pacifica, несмотря на текущую ситуацию.