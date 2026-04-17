BYD достиг 16 миллионов электромобилей

Китайский автопроизводитель BYD установил новый рекорд, выпустив 16 миллионов автомобилей с альтернативными источниками энергии (NEV), что подчёркивает его доминирование в быстрорастущем сегменте электромобилей. Этот рубеж был достигнут всего через 120 дней после производства 15-миллионного транспортного средства в декабре 2025 года, демонстрируя ускорение темпов по сравнению с предыдущими этапами: переход от 10 до 15 миллионов занял 13 месяцев, что является практически недостижимым показателем для конкурентов. Об этом сообщает издание.

© BYD

32cars

Знаковым автомобилем, символизирующим этот юбилей, стал обновлённый Denza D9 второго поколения — премиальный минивэн, доступный в гибридной и полностью электрической версиях. Его цена начинается от 389 800 юаней, а технические характеристики включают батарею Blade второго поколения и новую систему быстрой зарядки: с 10 до 70% аккумулятор заряжается за 5 минут, а до 97% — за 9 минут. Модель также оснащена системой помощи водителю Gods Eye 5.0, ориентированной на семейные и бизнес-сценарии.

Компания начала производство NEV ещё в 2008 году, но основной рост пришёлся на последние годы, когда рынок китайских автомобилей резко ускорился. BYD продолжает унифицировать цены для полностью электрических и гибридных версий, что упрощает выбор для покупателей, и планирует обновлять программное обеспечение даже для уже выпущенных моделей. Несмотря на небольшое замедление роста в 2026 году, компания остаётся крупнейшим игроком в сегменте NEV.

Достижение 16 миллионов автомобилей подтверждает лидерство BYD на глобальном рынке электромобилей, где китайские производители задают темп всей индустрии. Такие модели, как Denza D9, показывают, что ставка на передовые технологии и масштабное производство приносит ощутимые результаты, укрепляя позиции компании в конкурентной среде.