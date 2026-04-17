Кроссовер Omoda C5 получил в России полный привод и новую КПП

Кроссовер Omoda C5 получил долгожданное обновление для России. Теперь автомобиль доступен в полноприводной версии и с новой 7-ступенчатой коробкой передач.

Данная модификация полагается только в топовом исполнении "Стиль". Цена за автомобиль составляет 2 849 000 рублей. Информация об этом появилась в разделе "прайс-листы" на русскоязычной версии сайта марки.

Силовая установка новой версии осталась без изменений - это 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с., который также используется в переднеприводных версиях. Однако с появлением 4WD автомобиль потерял 10 см дорожного просвета.

Базовая версия кроссовера "Актив" с передней ведущей осью осталась неизменной и по-прежнему доступна от 2 349 000 рублей.

