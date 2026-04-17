Huawei и Dongfeng показали фото совместно разработанного кроссовера Yijing. Официальная презентация модели ожидается уже в ближайший понедельник, 20 апреля, о чем в соцсетях сообщил генеральный директор бренда Цзэн Цинлинь.

Yijing был основан 20 ноября 2025 года. Его дебютная модель должна впервые быть представлена на Пекинском автосалоне в апреле 2026 года, а продажи начнутся позже в том же году. В планах компании — выпускать как минимум одну новую модель ежегодно, формируя линейку автомобилей разных классов и размеров.

Технологическую основу Yijing обеспечивает Huawei Qiankun. Партнеры заявляют, что Huawei не просто поставляет полный набор решений: автопилот Qiankun, мультимедийную систему HarmonyOS, управление шасси, облачные сервисы и интеллектуальную оптику.

Компания также глубоко участвует в разработке продукта, дизайне интерьера, контроле качества и внедряет свою жесткую систему менеджмента качества на всех этапах — от исследований и разработок до серийного производства.

Новый 6-местный SUV станет первым флагманом под брендом Yijing и главной премьерой альянса Huawei и Dongfeng в 2026 году.

