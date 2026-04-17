ГАЗ-21 с японским турбомотором выставили на продажу

В Санкт-Петербурге на одной из онлайн-площадок выставили на продажу уникальную ГАЗ-21 "Волга" 1964 года. Машина оснащена мощным японским турбомотором 2JZ-GE на 220 л.с. и автоматической коробкой передач.

Владелец утверждает, что все внесенные изменения официально зарегистрированы, что существенно упрощает последующую постановку на учет.

Передняя подвеска автомобиля была модернизирована и взята от ГАЗ 31105, а задний мост - от Volvo. Дисковые тормоза установлены как спереди, так и сзади. Кузов был полностью перекрашен, произведена шумоизоляция, а хромированные детали заменены на новые.

Салон седана полностью восстановлен с использованием материалов, максимально приближенных к оригинальным заводским. Владелец подчеркивает, что стремился сохранить аутентичность, одновременно обеспечив комфорт для повседневного использования.

Продавец просит за "Волгу" весьма значительную сумму - 3 500 000 рублей. С точки зрения коллекционеров, эта машина не представляет особой культурной ценности, так как ценители классических моделей ГАЗ предпочитают оригинальные заводские версии, а для любителей "рестомодов" с современной "начинкой" такая цена может показаться завышенной.

