Крупнейший поставщик Tesla в РФ обманул покупателей на сотни миллионов рублей

Крупнейший поставщик Tesla в РФ не выполнил обязательства перед клиентами на сотни миллионов рублей, его офис и счета недоступны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

«Покупатели пожаловались на компанию Moscow Tesla Club, которая на протяжении 13 лет продает американские «Теслы» и другие люксовые тачки. Некоторые из клиентов подписали договоры и заказали футуристичные Tesla Cybertruck за 34 миллиона рублей из США, но их так и не дождались. По словам покупателей, офис поставщика не работает с начала апреля, на звонки никто не отвечает, досудебные претензии игнорируют», — говорится в публикации.

Последние несколько лет Moscow Tesla Club находится в кризисном состоянии. Санкции усложнили доставку американских машин в РФ, и продажи упали. Ежегодно российские клиенты покупали около 100 электромобилей, но этих объемов не хватало, чтобы окупить все издержки на транспортировку и прочие нужды. Сейчас компания фигурирует в двух судебных процессах — с нее требуют около 15 млн рублей. Работники же реализуют неликвидные автомобили за несколько миллионов рублей в тематических чатах любителей Tesla.

