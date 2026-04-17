В РФ резко выросли продажи Land Rover

За первые три месяца в России зарегистрировано 684 новых Land Rover, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года (484 штуки).

Наибольшей популярностью среди обеспеченных автолюбителей пользуется флагманская модель Range Rover - 273 штуки. На втором месте находится Range Rover Evoque - 212 единиц, а замыкает тройку лидеров Range Rover Sport - 102 машины. Остальные модели занимают значительно меньшую долю рынка, отметил глава "Автостата" Сергей Целиков в своем Max-канале.

Каждый третий Land Rover в России (33,5%) был собран в Китае, остальные - в Британии.

Медианная стоимость нового Land Rover в первом квартале 2026 года составила 15,9 млн рублей. Range Rover в среднем стоит более 27,1 млн рублей, а китайский Evoque можно приобрести уже за 7 млн рублей.

