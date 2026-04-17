«Geely украла у нас крылья»: бренд Aston Martin выступил с обвинениями китайцев

Британская Aston Martin подала новый иск в Высокий суд Лондона против китайского концерна Zhejiang Geely Holding Group. Причина — три логотипа с крыльями, которые китайцы пытаются зарегистрировать в Великобритании. Как сообщает The Telegraph, британцы считают, что дизайн конкурента слишком похож на их фирменную эмблему, используемую почти 100 лет.

Речь идет не о шильдиках самого Geely, а о логотипах для его дочерней структуры — London EV Company (LEVC). Это та самая компания, которая производит знаменитые лондонские кэбы, ныне электрические. На новых значках, поданных на регистрацию, изображена голова лошади в круглом обрамлении в центре пары крыльев.

Конфликт тянется с 2022 года. Тогда Geely впервые попыталась зарегистрировать три спорных логотипа в британском Ведомстве интеллектуальной собственности (IPO). Aston Martin подал возражение, но в 2023 году трибунал вынес вердикт: вероятность путаницы между люксовыми спорткарами и электромобилями-кэбами маловероятна. В решении суда тогда подчеркивалось, что похожие «крылатые» логотипы используют и другие крупные производители, включая Bentley и Mini.

Теперь Aston Martin подал апелляцию, требуя пересмотреть решение 2023 года и окончательно запретить Geely регистрацию. Первая версия логотипа с крыльями у Aston Martin появился в 1927 году, канонический образ фирменный знак британского бренда приобрел в 1932-м. При этом китайский концерн — один из ключевых акционеров Aston Martin. В 2023 году Geely приобрела 17% акций британской марки.

