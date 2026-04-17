В продаже появился последний новый Rapid российской сборки

Единственный новый Skoda Rapid российской сборки продают за 2,3 млн рублей.

Последний новый Skoda Rapid российской сборки выставлен на продажу в Ростове-на-Дону.

Автомобиль 2022 года выпуска, четвертый год простаивающий в гараже, является, по сути, единственным экземпляром среди некогда массовых лифтбеков с калужского завода, который до сих пор не нашел владельца. При этом продавец утверждает, что машина ежегодно проходила плановое техническое обслуживание у официального дилера.

Цена на этот раритет установлена в 2,3 млн рублей. Для сравнения, даже устаревшие комплектации китайского седана Changan EadoPlus 2023 года сейчас начинаются от 2 379 900 рублей, что делает предложение по «чешскому» автомобилю, на первый взгляд, более привлекательным. Продавец подчеркивает, что автомобиль был куплен за наличные, не имеет штрафов и каких-либо обременений.

Под капотом – давно известный на российском рынке 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, который работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Вдобавок к автомобилю продавец предлагает целый набор аксессуаров: кожаные чехлы на сиденья, центральный подлокотник, сетку в багажное отделение, коврики Evo и уже установленную сигнализацию с автозапуском.