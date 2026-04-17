Kia Seltos нового поколения для Европы: что о нем известно

Компания Kia представила европейскую версию кроссовера Seltos второго поколения.

Kia Seltos второго поколения официально выходит на европейский рынок, хотя в Индии, Корее и Северной Америке эта модель уже успела дебютировать. Для Европы это полноценная новинка, ведь предыдущее поколение там вообще не продавалось.

Дизайн европейской версии в целом повторяет облик моделей для других регионов, но по сравнению с первым Seltos стал заметно брутальнее. В глаза бросаются прямоугольные блоки фар, которые сливаются с вогнутой решёткой радиатора, а также двойные вертикальные секции дневных ходовых огней. Сбоку заметны утопленные в двери ручки, а сзади – вертикальные фонари, соединённые светящейся плашкой. Для европейских покупателей подготовили две стилистические версии: спортивную GT-Line и более внедорожную X-Line.

Внутри всё сделано строже, а руль позаимствован у последних моделей марки. Взгляд притягивает панель из трёх экранов: 12,3-дюймовая виртуальная приборка, такой же большой тачскрин мультимедиа с ИИ-ассистентом и отдельный 5-дюймовый дисплей для управления климатом. Под центральным экраном, кстати, остались физические кнопки, а рычаг коробки передач здесь привычный, в отличие от корейской версии с подрулевым переключателем.

В списке доступного оборудования – панорамная крыша, проекционный дисплей, аудиосистема Harman Kardon, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка. Из систем безопасности и помощи водителю предлагаются адаптивный круиз-контроль, функции автоторможения и удержания в полосе.

Что касается двигателей, то Европа получит и бензиновую, и гибридную версии. Гибрид HEV не требует подключения к розетке. Бензиновый вариант – это турбомотор 1.6 T-GDI мощностью 180 лошадиных сил. В паре с ним можно заказать либо 6-ступенчатую механическую коробку, либо 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод доступен как передний, так и полный.