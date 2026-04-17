Nissan рассекретил обновленный кей-кар Sakura

Дилеры на домашнем рынке уже собирают предзаказы, а живые продажи посвежевших хэтчбеков японской марки начнутся летом 2026 года.

Маленький хэтчбек Nissan Dayz выпускается с 2001 года, его производство налажено на мощностях совместного предприятия NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle). Модель сменила генерацию в 2019-м, а в мае 2022-го дебютировала полностью электрическая версия, получившая собственное имя – Sakura, а также иную внешность. Теперь «зелёный» кей-кар пережил обновление.

Посвежевший компакт Nissan Sakura в исполнениях G и X получил заглушку на месте традиционной радиаторной решётки, окрашенную в цвет кузова, иной передний бампер с медными вставками, а также безрамочный трапециевидный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть. Модель снабдили 15-дюймовыми алюминиевыми колёсными дисками оригинального дизайна.

Кузов может быть окрашен в один десяти вариантов палитры, в списке числятся и двухцветные – с чёрными / белыми крышей, спойлером в верхней части багажной двери, стойками, а также аналогичным оформлением нижней части обоих бамперов и боковин. Ещё у Nissan Sakura появился механизм запирания лючка, за которым прячется порт для зарядки батареи.

Обновление практически не коснулось четырёхместного салона кей-кара. В списке изменений значатся разве что подстаканник со стороны пассажира, переместившийся селектор ездовых режимов и улучшенная циркуляция воздуха кондиционера. Помимо этого, на передней панели и в багажном отделении теперь есть розетки переменного тока, которые можно использовать для питания техники.

Посвежевшей Sakura достались функция автоматической разблокировки дверей при приближении ключа и автоматической блокировки при выходе из машины, а также функция напоминания о пассажирах либо багаже на заднем сиденье. Ещё кей-кар в версии X снабдили системой кругового обзора, подогревом передних кресел и двухспицевого рулевого колеса, а стартовому исполнению S теперь положена камера заднего вида.

Габариты Nissan Sakura не изменились: длина составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1655 мм, а расстояние между осями – 2495 мм. Объём багажника равен 107 литрам. «Начинка» осталась прежней, так что в движение хэтчбек приводит единственный 64-сильный электромотор, расположенный на передней оси, его максимальный крутящий момент – 195 Нм. Максимальная скорость – 130 км/ч. Модели положена тяговая батарея ёмкостью 20 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен 180 км (по циклу WLTC)

Цены обновлённого кей-кара уже известны. За базовую версию Nissan Sakura S в Японии просят не менее 2 448 600 иен (эквивалентно примерно 1,17 млн рублей по текущему курсу), покупка среднего исполнения X обойдётся в 2 599 300 иен (около 1,24 млн рублей), а за топ-вариант G придётся отдать не менее 2 998 600 иен (около 1,43 млн рублей).