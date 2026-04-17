Новый автобренд Delivan от Chery выйдет на рынок Европы в 2027 году

Компания намерена составить прямую конкуренцию признанным лидерам сегмента — Ford Transit и Volkswagen Transporter, сообщает Autoexpress.

Премьера новинок состоится на выставке коммерческого транспорта в английском Бирмингеме (NEC) на следующей неделе, а серийные модели появятся в продаже в 2027 году.

На данный момент Delivan опубликовал лишь несколько тизерных изображений, демонстрирующих силуэты будущих автомобилей. В линейку войдут среднеразмерный фургон с разной высотой крыши, а также модель с двойной кабиной и плоской платформой.

Силуэты также раскрывают цельномонококовую форму кузова, где капот и лобовое стекло образуют почти прямую линию, в отличие от фургонов с выраженным капотом, таких как Transit и Transporter.

Компания пока не подтвердила, будут ли модели исключительно электрическими или получат гибридные силовые установки.

