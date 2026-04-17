Seres вошел в совместное предприятие BMW и Mercedes по зарядкам в Китае

В сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей формируется международный альянс, объединяющий китайского производителя Seres с немецкими автогигантами BMW и Mercedes-Benz в рамках совместного предприятия Ionchi. Теперь каждый из трёх участников владеет равной долей в 33,3%, что укрепляет проект, ориентированный на рынок новых автомобилей 2026 года и электромобилей в целом. Бренд Aito, принадлежащий Seres, будет напрямую использовать и развивать эту инфраструктуру, превращая Ionchi из инициативы 2024 года в полноценный международный проект. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Seres

Планы включают создание к концу 2026 года сети из не менее 1000 станций с примерно 7000 зарядных точек, причём уже к концу 2025 года было построено 430 станций в 37 городах Китая. Акцент делается на ключевых городских локациях и высокой мощности зарядки, что должно повысить удобство для владельцев электромобилей. Хотя сеть будет доступна всем, клиенты BMW, Mercedes и Aito получат дополнительные преимущества, такие как бронирование зарядок и приоритет при распределении мощности.

Это партнёрство демонстрирует, как конкуренция на рынке электромобилей смещается в сторону развития инфраструктуры. Китайские и глобальные автобренды объединяют усилия, чтобы ускорить создание зарядной сети, что является ключевым элементом для будущего рынка, подчёркивая важность сотрудничества в этой стремительно растущей отрасли.