Наказывать водителей за превышение средней скорости не будут

Штрафовать водителей за превышение средней скорости не будут даже в экспериментальном порядке. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить такой законопроект. Ранее на него дало отрицательный отзыв правительство.

Напомним, что на дорогах России активно штрафовали за такое нарушение с помощью камер вплоть до 2021 года. Тогда Верховный суд принял решение, что это незаконно. И с тех пор многие пытаются вернуть возможность такого наказания водителей в правовое поле. Но все их законопроекты заворачиваются.

Некоторые регионы даже пошли на то, чтобы прописать в Кодексе об административных правонарушениях экспериментальный режим такого наказания. Первым выступило заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа, следом за ним Вологодской области. И тот и другой регион предлагали в экспериментальном порядке установить такой способ контроля за скоростью в своих регионах с возможностью для других регионов присоединиться к этому эксперименту. И только потом на основании полученной практики вводить или не вводить такой режим по всей России.

Но напомним, почему такой способ контроля провалился. До Верховного суда дошел водитель, которого оштрафовали за превышение средней скорости на участке 70 км. ВС пояснил, что совершение административного нарушения квалифицируется несколькими признаками, включая время и место его совершения. Соответственно, если на участке длиной в несколько километров кто-то превысит скорость, то установить место и время нарушения невозможно.

Есть еще территориальное разделение подсудности - при огромном количестве километров невозможно установить, где провинился водитель. Все это законопроекты не учли. Точнее, они считали, что местом и временем нарушения надо считать проезд под последней камерой. Но водитель мог проехать именно под ней без превышения. А значит, где и когда он нарушил - снова остается неизвестным.

Правительство также указало на то, что термина "средняя скорость" нет в Правилах дорожного движения. Но это можно было бы легко исправить. И Минтранс в свое время подготовил проект таких поправок в Правила. Но МВД выступило против и поправки не прошли.

Кроме того, в своем решении об отклонении вологодского проекта профильный комитет Госдумы указал на то, что документ противоречит принципу равенства перед законом. Применение КоАП осуществляется по всей территории России, а не выборочно на территории одного из субъектов. На основании всего этого комитет рекомендовал Госдуме отклонить проект.