Lancia Ypsilon Turbo 100 получил 99 л.с. и МКПП

В 2026 году Lancia представила базовую версию Ypsilon Turbo 100, ставшую самой доступной в линейке благодаря отказу от гибридной системы и цене от 22 200 евро. Этот хэтчбек оснащён турбированным 1,2-литровым трёхцилиндровым двигателем мощностью 99 л.с., который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 10,2 секунды и максимальную скорость 194 км/ч. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Lancia

Внешне модель не отличается от гибридных вариантов, но в салоне исчезла фирменная «кофейная» консоль из-за появления классического рычага КПП. При этом базовое оснащение включает два экрана по 10,25 дюйма, климат-контроль, LED-оптику и набор систем безопасности, что сохраняет хороший уровень комфорта.

Стоимость Ypsilon Turbo 100 на 3 000 евро ниже гибридной версии, а с учётом программ финансирования может снижаться до 15 950 евро, что возвращает модель в сегмент доступных городских автомобилей. Этот шаг демонстрирует спрос на простые решения в эпоху электрификации, предлагая альтернативу сложным гибридным системам.

Lancia делает ставку на доступность и драйверский опыт, подчёркивая, что даже в современном автопроме остаётся место для классических механических решений. Новая версия подчёркивает стремление бренда к практичности, не жертвуя ключевыми технологическими элементами.