Россиянам рассказали, как безопасно заряжать электросамокат

Электросамокат не стоит оставлять на зарядке ночью, особенно в коридоре квартиры возле выхода. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Электросамокаты стали привычной частью нашего быта. Но есть несколько моментов, которые, на мой взгляд, полезно знать каждому владельцу. Внутри корпуса в подавляющем большинстве стоит литий-ионная батарея. Когда мы подключаем гаджет к розетке, внутри идет химический процесс. Если использовать неподходящий адаптер или оставлять устройство подключенным дольше нужного, аккумулятор может перегреться. А если на нем есть скрытое повреждение после падения или удара, могут быть неприятные последствия», — предупредил Бондарь.

Он рекомендовал придерживаться привычки заряжать самокат днем, когда кто-то из членов семьи дома и может обратить внимание на посторонний запах или необычный нагрев корпуса.

«Не стоит оставлять его на ночь без присмотра, особенно в коридоре возле выхода. Согласно правилам противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ №1479, лестничные площадки и тамбуры должны оставаться свободными. В том числе поэтому, на мой взгляд, не следует просто заряжать электросамокат в подъезде. После прогулки в холодную погоду разумно дать самокату постоять при комнатной температуре пару часов. Резкий перепад может привести к появлению влаги внутри, а это лишний повод для сбоя в работе электрики. Если вы заметили, что корпус батареи стал неровным, как будто припух, лучше показать его мастеру и не рисковать, ставя на зарядку», — сказал Бондарь.

По мнению эксперта, следует оборудовать места для зарядки подобного транспорта во дворах многоквартирных домов. Вынос зарядных станций за пределы жилой зоны может исключить риск пожара в квартире и задымления путей эвакуации.

«В некоторых современных ЖК уже начинают проектировать специальные боксы на первых этажах с негорючей отделкой и системами автоматического пожаротушения. А реализация такой идеи во дворах старого фонда сейчас возможна через решение общего собрания собственников или в рамках программ благоустройства», — добавил Бондарь.

