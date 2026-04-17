Tenet планирует расширить модельный ряд в России в 2026 году

Представители Tenet в беседе с "РГ" поделились планами на 2026 год. Компания намерена войти в тройку главных игроков российского рынка.

© Российская Газета

Для достижения этой цели бренд планирует вывести на рынок новые версии и модификации автомобилей, а также расширить дилерскую сеть.

Уже в начале года бренд анонсировал появление нового SUV D-сегмента и флагманской модели T9, производство которой стартует уже в этом году. Бренд был основан в феврале 2025 года и собирает свои машины на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге.

За первые полгода с момента начала продаж компания реализовала 50 тысяч автомобилей.