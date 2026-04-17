Ушедшие из России производители объявили отзыв сотен тысяч машин

Корейские автопроизводители Kia и Genesis инициировали две параллельные сервисные кампании, которые в совокупности охватят 235 792 машины. Причиной послужил потенциальный риск утечки топлива, способный привести к возгоранию, пишет Carscoops.

Отзыву в США подлежат 141 тысяча минивэнов Kia Carnival, выпущенных с 2022 по 2026 год, а также 94,7 тысячи седанов Genesis G80, G90 и кроссоверов GV70, GV80, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2025 год.

Причина дефекта скрыта в подкапотном пространстве, где есть гайка, фиксирующая топливопровод высокого давления. Из-за недостаточной затяжки при сборке крепление может самопроизвольно ослабнуть. В результате появляется зазор, через который может происходить утечка.

Официальные представители компаний заявили, что сведений о реальных воспламенениях, спровоцированных производственным браком, на данный момент не поступало. Однако дилерская сеть зафиксировала почти 400 обращений от собственников, в том числе по гарантийным обязательствам. Автовладельцы жаловались на отчетливый запах горючего из-под капота и видимые следы жидкости в моторном отсеке.

Ранее стало известно, что концерн Mercedes-Benz объявил в США масштабную отзывную кампанию для 24 092 автомобилей. Причиной послужил производственный дефект, способный привести к разъединению карданного вала в приводе передних колес прямо во время поездки.