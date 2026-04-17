ИИ научился распознавать грузовики со скрытыми номерами

Водители грузовых машин регулярно стараются скрыть номера при проезде пунктов автоматического весогабаритного контроля. Чтобы избежать фиксации нарушений, шоферы и перевозчики используют различные способы маскировки знаков перед тем, как проехать такой пункт, - от рамок и шторок до наклеек, загрязнения или специальных механических устройств. Такая практика во многом обусловлена стремлением уйти от ответственности за перегруз.

Весовые ограничения зависят от типа дороги, покрытия, количества осей и конструкции автомобиля. Они ограничивают объем груза и, соответственно, заработок перевозчиков. При этом штрафы за нарушение весогабаритных параметров в России остаются одними из самых высоких. В 2025 году максимальный штраф за серьезный перегруз или отказ от прохождения весового контроля мог достигать 600 тысяч рублей для юридических лиц.

И это неудивительно, ведь перегруженные фуры ускоряют износ дорожного покрытия и сокращают нормативный срок его службы. Наибольшую нагрузку при этом испытывают участки с интенсивным движением большегрузов, а также мосты, путепроводы и транспортные развязки. Превышение допустимой массы приводит к деформации асфальта, образованию трещин, выбоин, колейности, просадке покрытия и разрушению нижних конструктивных слоев дороги. В результате возрастает потребность в ремонте и увеличиваются расходы на содержание дорожной сети. По экспертным оценкам, ежегодный ущерб, причиняемый дорогам тяжелым грузовым транспортом, исчисляется триллионами рублей.

Спуск с риском для жизни

Перегруз - это не только про ускоренный износ дорог, но и про прямую угрозу безопасности. Тяжелая фура с превышением допустимой массы хуже тормозит, медленнее маневрирует, сильнее раскачивается и легче теряет устойчивость. В критической ситуации это может стать решающим фактором: чем больше масса, тем длиннее тормозной путь и тем выше риск, что водитель просто не успеет остановиться. Особенно опасны такие машины на мокрой или скользкой дороге, в поворотах, на спусках и других сложных участках трассы. По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года по вине водителей грузового транспорта в России произошло 6094 ДТП. В этих авариях погибли 995 человек, еще 7914 получили ранения.

На фоне роста числа попыток обойти весогабаритный контроль все более важную роль начинают играть современные системы фотовидеофиксации. Их возможности сегодня значительно шире, чем просто считывание регистрационного знака.

Особые приметы

Как отмечают в ассоциации "ОКО", современные нейросети, применяемые в наиболее продвинутых системах фотовидеофиксации, способны распознавать автомобиль не только по госномеру, но и по его действительно уникальным внешним особенностям. Речь идет не просто о марке, модели, цвете или типе кузова, а о конкретных индивидуальных приметах машины: элементах обвеса, наклейках, повреждениях, вмятинах, особенностях конструкции, предметах за лобовым стеклом, например подвесках, игрушках, вымпелах и других деталях, которые формируют визуальный "портрет" транспортного средства. Поэтому, даже если водитель скрывает номер непосредственно перед пунктом контроля, это не гарантирует ему анонимности: вне зоны контроля номер, как правило, остается открытым и система может сопоставить разные эпизоды движения одного и того же автомобиля именно по совокупности его уникальных признаков.

"Одно из наиболее актуальных направлений применения такого функционала - как раз идентификация грузовых автомобилей со скрытыми госномерами на автоматических пунктах весогабаритного контроля. Если грузовик проходит через пункт со скрытым номером, система может сопоставить его с другими фиксациями на маршруте и установить, что речь идет об одном и том же транспортном средстве. Это особенно важно в условиях, когда перегруженные машины не только разрушают дороги, но и создают дополнительные риски для всех участников движения", - отмечают в ассоциации "ОКО".

Закон не позволяет

Однако на практике использование таких решений пока ограничено нормативно. Сейчас данные о регистрационных знаках, полученные с комплексов фотовидеофиксации, могут передаваться только в систему "Паутина", которая находится в ведении МВД. При этом нарушения, связанные с весогабаритным контролем, администрирует Ространснадзор. В результате возникает правовой разрыв: технически распознать транспортное средство и сопоставить его перемещения уже возможно, но применить эти данные в рамках процедуры привлечения к ответственности за перегруз в полном объеме затруднительно.

По сути, речь идет о ситуации, когда технологии уже позволяют решать проблему, но действующая нормативная архитектура пока не дает использовать этот потенциал в полной мере.

Между тем, способность современных комплексов фотовидеофиксации распознавать автомобили без госномеров также полезна и применима на платных трассах, где действует система "Свободный поток", при которой проезд оплачивается постфактум. В рамках пилота в Московской области один и тот же автомобиль фиксировался под разными комплексами: в одном случае - без номера, в другом - уже с установленным номерным знаком. Нейросеть распознавала его как одно и то же транспортное средство, что позволяло выявить случаи умышленного сокрытия регистрационных знаков.

Как поясняют в "МВС Груп" - операторе системы фотовидеофиксации Подмосковья - нейросеть в составе комплекса "Азимут" анализирует изображение автомобиля и, если номерной знак отсутствует или не читается, все равно фиксирует проезд и передает информацию в систему как событие: в конкретное время и в конкретном месте проехало транспортное средство с пустыми символами номера. Дальше система может сопоставить этот автомобиль с другими эпизодами движения по его внешним признакам.

По оценке участников рынка, технологии уже позволяют "видеть" то, что раньше оставалось вне поля контроля. Теперь важно, чтобы нормативная база не мешала этим инструментам работать в полную силу в интересах сохранности дорог и безопасности движения. Ведь, если систему контроля можно обойти, санкция перестает работать как превентивная мера.