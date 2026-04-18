Запрет на движение ввели на трассе Р-258 «Байкал» из-за снегопада

Движение на участке трассы Р-258 «Байкал» с 45 по 100 км временно запрещено из-за сильных снегопадов и метели, сообщает РИА «Новости». В Приангарье введены ограничения для большегрузов и автобусов в Шелеховском и Слюдянском районах, чтобы обеспечить безопасность на фоне резко ухудшившихся погодных условий.

В регион пришёл снежный циклон с порывами ветра до 20 метров в секунду в Иркутске и пригородах, а на Байкале скорость ветра достигает 35 метров в секунду. Из-за этого значительно снизилась видимость на дорогах.

Как уточнили в ГУМВД по Иркутской области, движение будет возобновлено после завершения профилактических мероприятий дорожных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильного снегопада на трассе «Байкал» образовалась девятнадцатикилометровая пробка из сотен грузовиков.

Позже дорожные службы восстановили движение после ликвидации последствий непогоды.

Из-за ухудшения погодных условий власти также ограничили проезд транспорта на участке трассы М-5 «Урал» в Башкирии.