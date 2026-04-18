В ГИБДД раскрыли, что должно быть в аптечке автомобилиста

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе надзора за дорожным движением не контролируют наличие аптечек в транспортных средствах, однако иметь укомплектованный набор для оказания первой помощи всё же необходимо, сообщили RT в Госавтоинспекция МВД России.

«В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных и транспортных средств» во всех транспортных средствах в процессе эксплуатации должны быть медицинские аптечки, а в автобусах большой вместимости (от 8 мест) предусмотрено наличие трёх аптечек», — напомнили в ведомстве.

При этом в ГИБДД подчеркнули, что административная ответственность за отсутствие в транспортном средстве медицинской аптечки действующим законодательством не установлена.

«Вместе с тем Госавтоинспекция МВД России призывает автомобилистов иметь в транспортном средстве укомплектованную медицинскую аптечку для оказания первой помощи. Обязательный состав аптечки утверждён приказом Минздрава России и включает перевязочные средства, кровоостанавливающий жгут, медицинские перчатки, устройство для сердечно-лёгочной реанимации, одеяло спасательное, ножницы, блокнот, маркер чёрного или синего цвета, или карандаш и блокнот, а также инструкция по оказанию первой помощи», — сообщили в ведомстве.

Также рекомендовано дополнить аптечку медицинскими препаратами, которые по назначению врачей принимает сам водитель, а также члены его семьи, пользующиеся этим транспортным средством.

При этом необходимо контролировать сроки годности и условия хранения этих препаратов.

«Аптечку рекомендуется размещать в легкодоступном месте, обеспечивающем возможность её быстрого использования в экстренной ситуации. Хранить аптечку лучше всего в салоне автомобиля — например, под передним пассажирским сиденьем или в бардачке, чтобы доступ к ней занимал максимально короткое время», — заключили в ведомстве.

