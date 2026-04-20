В салоне запах нового авто: на продажу выставили ВАЗ-2105 за 1,25 млн рублей

Как выяснила "Российская газета", в Пскове на продажу выставили ВАЗ-2105, который с 1998 года проехал всего 300 км. Владелец просит за свою машину 1 250 000 рублей.

"Состояние абсолютно нового автомобиля! В очень красивом цвете "Жасмин". Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж! На данный момент полностью обслужен и готов к эксплуатации, все жидкости, фильтры и масла поменяны. Идеальный вариант для коллекции. Такую машину найти достаточно трудно. Не нужно путать с восстановленными экземплярами, ничего не красилось и не варилось, полностью заводское исполнение. В салоне запах абсолютно нового автомобиля", - говорится в объявлении.

Под капотом у ВАЗ-2105 находится двигатель 1,5 литра, который выдает 71 л.с. Коробка - механика. Привод - задний.

