Кроссовер Haval Raptor Plus вышел на рынок

Концерн Great Wall Motor в Китае открыл предзаказ на новый гибридный внедорожник Haval Raptor Plus. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях и получит продвинутые системы помощи водителю, работающие за счет лидара.

На китайском рынке гибридный кроссовер будет стоить от 189,8 тыс. юаней до 215,8 тыс. юаней. Haval Raptor Plus (он же Menglong Plus) значитель6но крупнее обычного подзаряжаемого гибрида Menglong PHEV. Длина автомобиля составляет 4912 мм, колесная база — 2850 мм. У автомобиля решетка радиатора с новым рисунком, рейлинги на крыше и запасное колесо на пятой двери. Важное внешнее отличие — лидар (лазерный радар) на крыше, благодаря которому в автомобиле появится функция «автопилота» на трассе и в городе.

Под капотом — гибридная силовая установка из 1,5-литрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей. Суммарная отдача системы достигает 449 л.с. Этого достаточно, чтобы разогнать тяжелый внедорожник с 0 до 100 км/ч за 5,8 с. Для автомобиля доступны три варианта тяговых батарей, старшая версия обеспечивает до 255 км пробега на электричестве. Суммарный запас хода на бензине и электричестве при этом превышает 1 тыс. км.

Среди оснащения — блокировка заднего дифференциала и функция поворота с подтормаживанием внутреннего колеса. Дорожный просвет составляет 221 мм, а максимальная глубина преодолеваемого брода — 580 мм. В салоне — цифровая приборная панель и проекционный дисплей. Под экраном медиасистемы есть блок физических кнопок. Для автомобиля доступна пятиместная и семиместная компоновка салона.