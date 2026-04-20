Toyota может ограничить продажу GR GT избранным клиентам

Японский автопроизводитель Toyota намерен представить на американском рынке высокопроизводительный спорткар GR GT, который станет доступен ограниченному кругу клиентов через избранных дилеров. Целевой аудиторией модели являются состоятельные покупатели, готовые заплатить свыше 200 тысяч долларов за автомобиль с гибридной силовой установкой, развивающей мощность не менее 641 лошадиных сил. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Новый спорткар оснащён 4,0-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом, дополненным гибридной системой, что обеспечивает выдающиеся динамические характеристики. Мощность силовой установки превышает показатели предыдущего флагмана LFA, подчёркивая статус GR GT как топовой модели в линейке бренда. Производитель разработал особую схему продаж и обслуживания для этой модели, ориентируясь на рынки с повышенным спросом на премиальные автомобили.

Более ста дилеров уже проявили интерес к сотрудничеству по продаже GR GT, однако не все получат право реализовывать эту модель. Покупателям будет предложено пройти обучение в GR Academy, где предусмотрены практические занятия по вождению, включая освоение техники дрифта и участие в автокроссе. Такой подход демонстрирует стремление Toyota создать эксклюзивный опыт владения для избранных клиентов, сочетающий высокие технологии и уникальные возможности.