Ford Mustang побил рекорд Нюрбургринга

Ford Mustang GTD Competition установил новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга. Американский спорткар, который является дорожной версией одноименного гоночного автомобиля, преодолел трассу за 6 минут 40,835 секунды. За рулем снова был заводской гонщик Ford Racing и Multimatic Дирк Мюллер. Предыдущее достижение того же автомобиля составляло 6 минут 57,685 секунды.

Новый рекорд улучшает результат Ford более чем на 11 с. Кроме того, подготовленный Mustang GTD на 8 с превзошел результат, показанный на Нюрбургринге Chevrolet Corvette ZR1X. Mustang GTD Competition после рекордного заезда принадлежат два самых быстрых круга среди всех американских марок на Нюрбургринге. Кроме того, результат 6:40,835 стал шестым в классе предсерийных и прототипов автомобилей за всю историю.

Чтобы добиться такого прогресса, инженеры сосредоточились на четырех направлениях: форсировали двигатель, доработали аэродинамику, применили новые шины и облегчили конструкцию автомобиля. Если базовый Mustang GTD оснащен 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 815 л.с., то у версии Competition отдача еще выше, хотя точных цифр автопроизводитель не приводит. В дополнение к системе уменьшения лобового сопротивления DRS автомобиль получил измененное антикрыло и карбоновые диски задних колес, оптимизирующие воздушные потоки.

Mustang GTD Competition останется штучным товаром. Ford планирует выпускать его строго ограниченным тиражом, причем машина будет допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования.