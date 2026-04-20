Audi Q9 получит мотор, который понравится поклонникам «настоящих» машин

Audi Q9 2027 года помимо гибридных установок будет оснащаться бензиновым V8.

На тестах попался в объективы шпионов флагманский кроссовер Audi Q9 2027 модельного года. По сути, это будет самый большой автомобиль в истории марки, и его появление совпадает с ужесточением экологических стандартов в Европе. Впрочем, как заявляет производитель, новые правила Евро-7 не стали для инженеров непреодолимым препятствием, хотя и подтолкнули к определённым решениям.

Хотя тренд действительно ведёт к гибридам и электромобилям, Audi намерена угодить традиционной аудитории люксовых машин. Поэтому в гамме точно будет версия с 4-литровым битурбированным бензиновым V8, а дизельных моторов не планируется вовсе. Более доступные модификации, как ожидается, получат гибридные силовые установки на основе 3-литрового двигателя – их суммарная мощность составит либо 340, либо 460 лошадиных сил.

Каждая комплектация выйдет с фирменным полным приводом quattro. Заплатить за новинку, по предварительным данным, придётся минимум 120 000 евро. Салон оформят в актуальном для бренда стиле: два крупных экрана будут базой, а третий предложат за дополнительную плату. Габариты длиной более 5 метров гарантируют наличие трёх рядов сидений.

Несмотря на плотный камуфляж, в облике тестового прототипа угадываются знакомые черты. Видна массивная радиаторная решётка в классическом стиле, тонкие дневные ходовые огни под кромкой капота, компактные блоки основной оптики и вытянутый воздухозаборник в бампере. В целом, дизайнеры не стали устраивать революцию, создавая новый флагман.