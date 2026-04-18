Рыбак нашел в пруду угнанный Volkswagen, пролежавший там 44 года

Автомобиль, который числился угнанным 44 года, подняли со дна водоема Рочдейл-Понд в городе Лестер. Об этом сообщила местная полиция. Пикап был обнаружен с помощью эхолота, которым рыбак сканировал дно в поисках рыбы. После обнаружения машины на место прибыли водолазная команда полиции штата Массачусетс, дорожная служба Лестера и местные пожарные, которые совместными усилиями извлекли автомобиль на поверхность.

Пикап Volkswagen Rabbit, пролежавший под водой с 1982 года, сохранился в комплектном состоянии. Вода и толстый слой водорослей, покрывавший кузов, замедлили коррозию.

Кроме того, полиции удалось установить владельца автомобиля и подтвердить, что пикап был угнан, когда был практически новым. Обнаруженный в пруду пикап на европейском рынке известен как Volkswagen Caddy. В США он продавался под именем Rabbit Pickup.

Никаких следов криминала и ценных предметов в поднятом из воды автомобиле обнаружено не было. По основной версии полиции, злоумышленники просто бросили машину, когда поняли, что не смогут скрыться на ней. Дальнейшая судьба автомобиля не уточняется.