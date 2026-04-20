Почему владельцы Audi массово подают в суд на концерн

Группа автовладельцев из США инициировала коллективный иск против немецкого автопроизводителя Audi. Поводом стал массовый сбой в работе электронных дверных механизмов, который, по словам истцов, создает реальную угрозу для жизни и здоровья.

Согласно иску, компания знала о проблеме несколько лет, но вместо устранения дефекта рекомендовала дилерам ничего не менять. В списке проблемных моделей — A6, A7, A8, Q8, e-tron GT, Q6 e-tron, а также новейшие Q5 и A5 2025–2026 годов, включая «заряженные» версии RS6 Avant, RS7 и RS Q8.

Одним из ключевых истцов выступил житель Калифорнии Джей Парих. В 2024 году он приобрел подержанный Audi e-tron 2021 года выпуска. Практически сразу после покупки центральный замок начал срабатывать хаотично — двери открывались и закрывались без всякой команды. Кульминацией стал момент, когда его маленький сын оказался заблокированным в салоне, в то время как родители остались снаружи и не могли открыть автомобиль.

Согласно материалам иска, начиная с 2021 года Audi выпустила как минимум восемь технических бюллетеней, касающихся этого дефекта. Однако в одном из документов, датированных февралем 2026 года, дилерам прямо предписано не заменять никакие детали.

Сервисным центрам рекомендовано лишь сообщать клиентам, что решение проблемы появится не ранее конца третьего квартала 2026 года. Истцы требуют от компании выплаты компенсаций, возмещения расходов на ремонт, запуска программы обратного выкупа бракованных машин и принудительной отзывной кампании.

