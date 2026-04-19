Geely открыла продажи сверхэкономичного Preface за 1,2 млн рублей

В продажу пошёл Geely Preface с расходом топлива 4 л на 100 км. Компания Geely официально запустила предварительные продажи гибридного автомобиля i-HEV Smart Power Hybrid Preface, представив несколько вариантов стоимостью от 108 до 120 тыс. юаней — это 1,2−1,3 млн рублей. В длину размер седана составляет 4825, в ширину — 1869, в высоту — 1469 мм. Размерность колёсной базы — 2800 мм.

© Motor.ru

В основе фирменной последовательно-параллельный системы i-HEV лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель, которому ассистирует электромотор. Суммарная мощность — 308 л.с.

Разгон до 30 км/ч занимает 1,84 секунды — на 18% быстрее, чем выполняют упражнение обычные гибриды. Отклик на нажатие педали акселератора составляет рекордные 10 миллисекунд.

Трёхступенчатая трансмиссия DHT позволяет двигаться исключительно на электротяге со скоростью до 66 км/ч (на 20% выше). Официальный расход топлива по стандарту WLTC — 3,98 л/100 км.

