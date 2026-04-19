В Германии отправят под пресс ввезённые по параимпорту кроссоверы Volkswagen

Судебное разбирательство, инициатором которого выступил Volkswagen, касалось 22 автомобилей ID.6 CROZZ, которые были ввезены на территорию Германии без согласия компании. Суд посчитал, что механизм параллельного импорта не должен работать на территории страны из-за нарушения правил использования товарных знаков.

При принятии решения судом были прежде всего учтены законы, касающиеся регистрации товарных знаков. Суд установил, что транспортные средства не были законно выпущены на рынок Европейской экономической зоны, и в этом случае нельзя применять «принцип исчерпания прав».

При этом было удовлетворено требование правообладателя об уничтожении транспортных средств, так как «удаление товарных знаков признано практически невозможным». Под пресс отправятся 22 аккумуляторных кроссовера Volkswagen ID.6 Crozz.

Как отмечает Auto Motor und Sport, этот прецедент показывает, что параллельный импорт автомобилей из третьих стран может влечь за собой юридические риски для продавцов такой техники.

В данном случае, решающим фактором является не только техническое одобрение или таможенное оформление, но и согласие производителя на размещение автомобиля на рынке ЕЭС.

Volkswagen ID.6 — это большой электрический кроссовер. Его модификации ID.6 Crozz и ID.6 X: в зависимости от исполнения отличается место сборки, дизайн, однако техническая начинка одинакова.

Самые вместительные электрокары немецкой марки выпускаются силами двух заводов на территории КНР, но на рынке еровпейских стран ни ID.6 Crozz, ни ID.6 X не представлены официально.