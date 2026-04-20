Китай выпустил машину с ценой 535 тысяч рублей

В КНР стартовали предзаказы на Kaiyi Shiyue Max по цене от 47,9 тысячи юаней.

Принадлежащий Chery бренд Kaiyi открыл в Китае предзаказы на электромобиль Kaiyi Shiyue Max, известный также как E-Qute 04.

Цена Shiyue Max оказалась даже ниже, чем у только что вышедшей на рынок другой бюджетной электрички от Chery: если QQ3 EV в базе стоит 68,9 тысяч юаней (770 тысяч рублей), то весь диапазон цен на Shiyue Max – это 47,9-51,9 тысячи юаней, то есть от 535 до 580 тысяч рублей. При этом Kaiyi, конечно, компактнее: габаритная длина всего 3725 мм против 4200 мм у QQ3.

Но при этом – это тоже пятидверный хэтчбек, хоть и справедливо спозиционированный как ситикар. В салоне – четыре места и медиаэкран на 12,8", а характеристики вполне соответствуют показателям базовой «кукушки»: мощность 75 л.с., запас хода 310 км... Понятно, что китайские цены для РФ вообще не актуальны, но если такие начнут возить к нам за миллион рублей, будет спрос? Или лучше все-таки Гранту?