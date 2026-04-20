Стало известно, какие автомобили покупают сами жители Китая
Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков подвёл итоги продаж марта на рынке КНР. По информации эксперта, общий объём всех китайских бредов внутри страны за первый весенний месяц составил 61,8% — на 0,8%, чем годом ранее.
Список марок-лидеров возглавляет BYD, чья доля рынка составляет 12%. Продолжают перечень Geely Auto (10,4%), Changan Auto (6,8%) и FAW-Volkswagen (6,5%).
Замыкают топ-10, имея близкие результаты Chery Automobile (4,2%), SAIC-Volkswagen (4,2%), GAC-Toyota (4%), FAW-Toyota (3,6%), Tesla (3,4%) и SAIC-GM-Wuling Automobile (3,15%).
Рейтинг моделей выглядит следующим образом: - BYD Song — 66 989 шт. - Tesla Model Y — 55 856 шт. - Geely Xingyuan — 40 613 шт. - ️Chery Tansuo 06 — 36 583 шт. - ️BYD Seagull — 30 636 шт. - ️Tesla Model 3 — 29 814 шт. - ️Nissan Sylphy — 27 514 шт. - ️Chery Tiggo 7 — 26 895 шт. - ️BYD Dolphin — 25 770 шт.
Касаемо происхождения, топ лучших сформировали 6 автомобилей, созданных и выпускаемых, китайскими марками, а 3 — продукция заграничных, притом продукция Tesla представлена дважды.
По видам топлива выкладка такова: в списке рыночных бестселлеров значатся 3 топливных машины (Chery Tansuo 06, Nissan Sylphy и Chery Tiggo 7), 1 гибрид (BYD Song) и 4 чистых электрокара.
